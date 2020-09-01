Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 сентября 2020 года: умер 58-летний мужчина

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7269
Всего выздоровлений: 6535
Умер: 37 человек
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области от коронавируса умер еще один человек – мужчина 1962 года рождения.
Количество заболевших за сутки увеличилось на 41 пациента. Есть и радостная новость: сегодня, 1 сентября, побит рекорд по вылечившимся от COVID-19. За сутки выписались сразу 128 ярославцев, за последний месяц это самая большая выписка.
На инфекционных койках сейчас находятся 325 пациентов. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы 3340 человек, на карантине после контакта с заболевшими – 1545.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3578;
Рыбинск – 1049;
Ростовский МР - 372;
Тутаевский МР - 370;
Ярославский МР - 334;
Переславский городской округ - 310;
Гаврилов-Ямский МР – 250;
Рыбинский МР - 202;
Борисоглебский МР - 152;
Некрасовский МР - 143;
Угличский МР - 139;
Пошехонский МР - 94;
Большесельский МР - 89;
Даниловский МР - 61;
Некоузский МР – 58;
Мышкинский МР - 28;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР – 14;
Любимский МР – 8.