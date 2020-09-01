Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 сентября 2020 года: умер 58-летний мужчина

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7269

Всего выздоровлений: 6535

Умер: 37 человек

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области от коронавируса умер еще один человек – мужчина 1962 года рождения.

Количество заболевших за сутки увеличилось на 41 пациента. Есть и радостная новость: сегодня, 1 сентября, побит рекорд по вылечившимся от COVID-19. За сутки выписались сразу 128 ярославцев, за последний месяц это самая большая выписка.

На инфекционных койках сейчас находятся 325 пациентов. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы 3340 человек, на карантине после контакта с заболевшими – 1545.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3578;

Рыбинск – 1049;

Ростовский МР - 372;

Тутаевский МР - 370;

Ярославский МР - 334;

Переславский городской округ - 310;

Гаврилов-Ямский МР – 250;

Рыбинский МР - 202;

Борисоглебский МР - 152;

Некрасовский МР - 143;

Угличский МР - 139;

Пошехонский МР - 94;

Большесельский МР - 89;

Даниловский МР - 61;

Некоузский МР – 58;

Мышкинский МР - 28;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР – 14;

Любимский МР – 8.