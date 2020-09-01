Владельцы самых поврежденных квартир на улице Батова в Ярославле получат новое жилье

Владельцы самых поврежденных квартир получат новое жилье Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

После взрыва бытового газа, который произошел в 10-этажном доме на улице Батова в Ярославле, 12 квартир были признаны строительной экспертизой полностью или частично разрушенными. Их владельцы, по распоряжению главы региона, получат новое жилье за счет региональной казны. Как утверждают власти, площадь новой жилплощади будет больше предыдущей, варианты неподалеку от частично разрушенного дома найдены.

Уже на днях завершится ремонт третьего подъезда, он признан пригодным для проживания. В ближайшую среду планируется его заселение и включение всех коммуникаций.

В первом подъезде, который признан частично работоспособным, демонтируют аварийные конструкции и укрепят фасад разрушенной стороны дома. После повторного обследование будет принято решение о заселении.

Ремонт наиболее пострадавшего, второго подъезда, планируется в следующем году. Пока он идет, люди будут жить в маневренном фонде города. Пока что жильцы этого подъезда находятся в гостиницах.