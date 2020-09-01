Программа Дня города Ярославля-2020: соблюдаем дистанцию и моем руки

Ярославцы предложил властям вместо праздника помочь пострадавшим при взрыве дома на улице Батова Фото: Полина Вачнадзе

В этом, юбилейном для Ярославля году, День города пройдет не как обычно. Все началось с даты праздника - его с последней субботы мая перенесли на сентябрь, а заканчивается форматом гуляний. В мэрии Ярославля рассказали, как будет отмечаться юбилей Золотого кольца России.

Во-первых, не будет центральной сцены, а центр города станет одним большим пешим маршрутом, где откроется около 60 площадок. Аниматоры и волонтеры, по словам градоначальника, собираются показывать эти маршруты и регулировать потоки людей.

- Сейчас уже разрешено проводить массовые мероприятия с участием более 50 человек, но вирус никуда не делся, поэтому на празднике надо обязательно всем соблюдать меры предосторожности: держать дистанцию, быть в маске и почаще дезинфицировать руки, — подчеркнул мэр Владимир Волков.

Стартует День города на Стрелке в 13.00. Здесь пройдут фестивали духовых оркестров, исторической реконструкции, уличного кино, Детского радио, «Джаз над Волгой», Экстрим-фест, фестиваль сладостей и радостей. И, конечно, флагманом праздника станет «Пир на Волге». Основные гулянья состоятся на Советской площади, Первомайском бульваре, площади Юности, Речном вокзале, парке на острове Даманский, Подзеленье, парке 1000-летия и Волжской набережной. На улице Андропова всех ждет фестиваль творческих индустрий «Яркрафт». Здесь будут представлены современные авторы, создающие продукты на основе русского традиционного искусства: дизайнерскую одежду, художественный текстиль, авторскую игрушку, украшения. На Первомайском бульваре откроются выставки «Ярославль — город первых» и «В объективе времени». На площадке около «Горки» запланирована выставка картин художников Москвы и Ярославля в рамках проекта: культурный мост Москва — «Новые Передвижники» — Ярославль. В течение дня здесь будут проходить выступления артистов, общение с художниками, мастер-классы, активности для детей и взрослых. А на Волжской набережной все участники праздника создадут самую длинную праздничную гирлянду. На набережной отдыхающих встретят уличные музыканты. На территории Подзеленья, в зоне часовни, для ярославцев и гостей города организуют киноплощадку с просмотром фильмов, съемки которых в разные годы проходили в Ярославле. Зрители смогут бесплатно посмотреть любимые киноленты и стать участниками мастер-классов и творческих встреч. В программе работы площадки — демонстрация фильмов «Мусорщик», «Большая перемена», «Афоня», встреча с Юрием Ваксманом, Владимиром Гусевым, Сергеем Цеповым. Парк на острове Даманский станет городом-праздником для детей. Здесь организуют фестиваль «Сладости и радости». Ребят ждут и интерактивные программы. Дети вместе с родителями смогут принять участие во «Фруктовом многоборье», фестивале букетов, посетить селфи-зоны, анимационные шоу-программы, мастер-классы по изготовлению сладостей. А Парк тысячелетия станет молодежной площадкой. Здесь пройдет фестиваль экстремальных видов спорта. Завершится День города традиционным салютом.

Праздник праздником, однако, многие ярославцы грядущие торжества не оценили. Некоторые предложили направить деньги, заложенные на День города, на помощь пострадавшим при взрыве дома на улице Батова, другие - вместо праздника отремонтировать хотя бы центральные дороги города с тысячелетней историей.