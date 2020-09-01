В Ярославской области разрешили культурно-массовые мероприятия

Теперь "больше 50-ти" собираться можно Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославской области в преддверии нового учебного года и открытия детских садов смягчили запрет на проведение мероприятий. В Указ губернатора внесли изменения, согласно которому теперь разрешены культурно-просветительские, образовательные, досуговые и зрелищно-культурные мероприятия, численностью участников свыше 50 человек.

По словам губернатора региона Дмитрия Миронова, большое скопление людей разрешено там, где есть возможность контролировать безопасность. Например, можно рассадить людей с соблюдением социальной дистанции, развести потоки посетителей, использовать медицинские маски.

- Коронавирусная угроза еще не миновала. Уверен, никто из нас не хочет вернуться в период жестких карантинных ограничений. Призываю все организации разумно подойти к этому послаблению и ограничиться лишь плановыми мероприятиями, - сказал Дмитрий Миронов.