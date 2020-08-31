В Костромской области подросток упал в шахту лифта

Подросток упал в шахту лифта Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП произошло в поселке Судиславль Костромской области. 12-летний подросток без особого труда пролез в незапертое окно 4-этажного недостроенного лечебного корпуса и при обследовании «заброшки» свалился в шахту лифта. К счастью, юноша отделался довольно легкой травмой по сравнению с тем, что могло бы случиться. Врачи диагностировали переломом бедра.

Следователи СКР по Костромской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

- По версии следствия, должностные лица из администрации Судиславского района нарушили требования законодательства, а также вопреки решению суда не приняли меры к консервации объекта незавершенного строительства. Кроме того, должностные лица не предприняли никаких мер, чтобы воспрепятствовать несанкционированному доступу граждан на объект, - пояснили в СКР по Костромской области.

Расследование уголовного дела продолжается.