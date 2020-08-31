Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 31 августа 2020 года: умерла 65-летняя женщина

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7228

Всего выздоровлений: 6407

Умер: 36 человек

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области от коронавируса умерла 65-летняя женщина. Таким образом, количество жертв COVID-19 в регионе увеличилось, по официальной статистике, до 36 человек.

Не слишком утешительно выглядит число выздоровевших за сутки – всего 6 человек, в то время, как заболели 40.

Госпитализировано в больницы на данный момент 325 пациентов, на карантине находятся 1545 ярославцев, на самоизоляции – 3626.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3555;

Рыбинск – 1042;

Ростовский МР - 372;

Тутаевский МР - 369;

Ярославский МР - 332;

Переславский городской округ - 309;

Гаврилов-Ямский МР – 250;

Рыбинский МР - 202;

Борисоглебский МР - 152;

Некрасовский МР - 143;

Угличский МР - 137;

Пошехонский МР - 90;

Большесельский МР - 89;

Даниловский МР - 61;

Некоузский МР – 58;

Мышкинский МР - 27;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР – 14;

Любимский МР – 8.