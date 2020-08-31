Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 31 августа 2020 года: умерла 65-летняя женщина

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7228
Всего выздоровлений: 6407
Умер: 36 человек
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области от коронавируса умерла 65-летняя женщина. Таким образом, количество жертв COVID-19 в регионе увеличилось, по официальной статистике, до 36 человек.
Не слишком утешительно выглядит число выздоровевших за сутки – всего 6 человек, в то время, как заболели 40.
Госпитализировано в больницы на данный момент 325 пациентов, на карантине находятся 1545 ярославцев, на самоизоляции – 3626.
.
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3555;
Рыбинск – 1042;
Ростовский МР - 372;
Тутаевский МР - 369;
Ярославский МР - 332;
Переславский городской округ - 309;
Гаврилов-Ямский МР – 250;
Рыбинский МР - 202;
Борисоглебский МР - 152;
Некрасовский МР - 143;
Угличский МР - 137;
Пошехонский МР - 90;
Большесельский МР - 89;
Даниловский МР - 61;
Некоузский МР – 58;
Мышкинский МР - 27;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР – 14;
Любимский МР – 8.