Злачное место Ростова: полицейские проверяют "заброшки" Ярославской области

Гостиница в Ростове заброшена уже не один десяток лет. ФОТО: Игорь Ямщиков, "Фейсбук"

Полиция Ярославской области проводит рейды по заброшенным зданиям и недостроям региона. В пятницу, как рассказал председатель регионального ОНФ Игорь Ямщиков, проверили объекты Ростовского района, а именно здания в самом Ростове и Петровском.

- Подростков магнитом тянет туда, где обычные горожане редкие гости. Следом за этим - приобщение к пагубным привычкам. Подтверждением тому - случай во время нашего рейда в бывшей гостинице "Ростов", где наша команда и представители районной комиссии по делам несовершеннолетних лицом к лицу встретились с группой старшеклассников, - написал на своей странице в "Фейсбуке" Игорь Ямщиков.

Убежать от проверяющих успели не все. ФОТО: Игорь Ямщиков, "Фейсбук"

Как только ребятня заметила взрослых, да еще в форме, так бросилась врассыпную: целая ватага тинейджеров успела покинуть здание через окна. А в полуразрушенном помещении проверяющие без труда нашли пакет с непонятной смесью и приспособление для ее вдыхания.

В полуразрушенном помещении нашли пакет с непонятной смесью. ФОТО: Игорь Ямщиков, "Фейсбук"

Рейды по таким злачным местам для полиции дело уже обычное. Подростков берут на контроль, но тут же им на смену приходят другие, которых так и тянет запретный плод. По словам Игоря Ямщикова, все это происходит при явном попустительстве местных властей и отсутствии системных мер. Свои предложения о том, как можно положить конец таким притонам, ОНФ собирается озвучить в ближайшее время.