Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 августа 2020 года: вылечились лишь 7 человек

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7188
Всего выздоровлений: 6401
Умер: 35 человек
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области за сутки от коронавируса вылечились лишь 7 человек, зато диагноз COVID-19 поставлен 38 ярославцам.
На инфекционные койки госпитализировано 303 пациента, на обязательной изоляции находятся 3684 человека, на карантине - 1519.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3531;
Рыбинск – 1040;
Тутаевский МР - 369;
Ростовский МР - 368;
Ярославский МР - 332;
Переславский городской округ - 304;
Гаврилов-Ямский МР – 246;
Рыбинский МР - 202;
Борисоглебский МР - 152;
Некрасовский МР - 143;
Угличский МР - 137;
Пошехонский МР - 90;
Большесельский МР - 89;
Даниловский МР - 60;
Некоузский МР – 58;
Мышкинский МР - 27;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР – 14;
Любимский МР - 8.