Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 августа 2020 года: вылечились лишь 7 человек

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7188

Всего выздоровлений: 6401

Умер: 35 человек

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области за сутки от коронавируса вылечились лишь 7 человек, зато диагноз COVID-19 поставлен 38 ярославцам.

На инфекционные койки госпитализировано 303 пациента, на обязательной изоляции находятся 3684 человека, на карантине - 1519.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3531;

Рыбинск – 1040;

Тутаевский МР - 369;

Ростовский МР - 368;

Ярославский МР - 332;

Переславский городской округ - 304;

Гаврилов-Ямский МР – 246;

Рыбинский МР - 202;

Борисоглебский МР - 152;

Некрасовский МР - 143;

Угличский МР - 137;

Пошехонский МР - 90;

Большесельский МР - 89;

Даниловский МР - 60;

Некоузский МР – 58;

Мышкинский МР - 27;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР – 14;

Любимский МР - 8.