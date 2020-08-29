В Ярославской области нашли тело второго моряка, погибшего при крушении сухогруза

Судно дало течь и опрокинулось днем 28 августа Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

На Рыбинском водохранилище завершились поисково-спасательные работы. Водолазы подняли на берег тело второго члена экипажа сухогруза, который потерпел крушение вчера, 28 августа. Пятерым членам команды удалось спастись. Тело матроса нашли накануне. Оба погибших - жители Рыбинска.

Поисковые работы продолжались полтора дня и были серьезно осложнены погодным условиями - высота волны на водохранилище временами достигала 1,5 метров. Водолазы обследовали дно на глубине от 16-ти до 20-ти метров в радиусе больше километра.

- Несмотря на все трудности, поиск не прекращался и велся до тех пор, пока не был найден и второй пропавший человек. К сожалению, член экипажа обнаружен погибшим. Приношу искренние соболезнования родственникам погибших, - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, опрокидывание сухогруза произошло из-за течи. На борту находилось более трех тысяч тонн металла, который ушел на дно водохранилища. Известно, что судно принадлежит ОАО "Ярославский речной порт" и было арендовано ООО "Судоходная компания "Карелкамень". Толкач с баржой шли из Череповца в Нижний Новгород.