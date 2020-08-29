Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 августа 2020 года: вылечились 64 пациента

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7150

Всего выздоровлений: 6394

Умер: 35 человек

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области сутки от коронавируса вылечились 64 пациента, 33-м ярославцам поставили диагноз COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Госпитализированы в больницы 299 человек: 123 пациента с подтвержденным коронавирусом и 176 - с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции находятся 3522 человека, на карантине - 1583.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3510;

Рыбинск – 1033;

Тутаевский МР - 367;

Ростовский МР - 367;

Ярославский МР - 332;

Переславский городской округ - 302;

Гаврилов-Ямский МР – 245;

Рыбинский МР - 202;

Борисоглебский МР - 150;

Некрасовский МР - 142;

Угличский МР - 137;

Большесельский МР - 89;

Пошехонский МР - 89;

Даниловский МР - 60;

Некоузский МР – 58;

Мышкинский МР - 27;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР – 14;

Любимский МР - 8.