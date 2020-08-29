Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 августа 2020 года: вылечились 64 пациента

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7150
Всего выздоровлений: 6394
Умер: 35 человек
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области сутки от коронавируса вылечились 64 пациента, 33-м ярославцам поставили диагноз COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Госпитализированы в больницы 299 человек: 123 пациента с подтвержденным коронавирусом и 176 - с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции находятся 3522 человека, на карантине - 1583.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3510;
Рыбинск – 1033;
Тутаевский МР - 367;
Ростовский МР - 367;
Ярославский МР - 332;
Переславский городской округ - 302;
Гаврилов-Ямский МР – 245;
Рыбинский МР - 202;
Борисоглебский МР - 150;
Некрасовский МР - 142;
Угличский МР - 137;
Большесельский МР - 89;
Пошехонский МР - 89;
Даниловский МР - 60;
Некоузский МР – 58;
Мышкинский МР - 27;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР – 14;
Любимский МР - 8.