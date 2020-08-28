В Ярославской области при крушении сухогруза погиб матрос

Ведутся поиски еще одного члена экипажа Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

На месте крушения сухогруза на Рыбинском водохранилище, водолазы нашли предположительно тело матроса. Поиски второго члена экипажа сейчас продолжаются, сообщает ГУ МЧС России по Ярославской области.

ЧП произошло сегодня, 28 августа, около полудня. Баржа с металлоломом, которая следовала из Череповца в Нижний Новгород, дала течь. В результате сухогруз начал тонуть.

На момент бедствия на судне находилось семь человек, пятеро спаслись. Следственным отделом возбуждено уголовное дело, транспортная прокуратура проводит проверку по факту затопления сухогруза.