В Ярославской области два человека пропали во время крушения сухогруза

У баржи обнаружилась течь, сухогруз начал тонуть Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Пять человек спасены, двоих ищут водолазы. На Рыбинском водохранилище в Ярославской области сегодня, 28 августа, потерпел бедствие сухогруз.

По информации Главного управления МЧС по Ярославской области, в 11:26 от капитана судна поступило сообщение о том, что у баржи обнаружилась течь, сухогруз начал тонуть. На борту тягача в момент ЧП находились семь человек экипажа. Пятеро спасены, судьба двоих пока неизвестна. Разлива топлива нет, но ситуация осложняется тем, что судно находится в 20 километрах от берега, а на Рыбинском водохранилище сегодня сильные волны.

Несмотря на это, на месте сейчас работают водолазы, как пояснили в региональном МЧС, "с целью возможного спасения пропавших членов экипажа".

- На место происшествия прибыли 30 человек личного состава и восемь плавательных средств, в том числе, теплоход "Фазан" Канала имени Москвы, навигационное судно "Путейный-602", толкач "Шторм", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, баржа с металлоломом следовала в составе судна "ОТА-889" по маршруту из Череповца в Нижний Новгород. Ярославская транспортная прокуратура начала проверку, в ярославском следственном отделе на транспорте по факту затопления судна и безвестного исчезновения двух человек возбуждено уголовное дело.

КП-Ярославль продолжает следить за развитием ситуации.