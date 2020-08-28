Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 августа 2020 года: еще две смерти от COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7117

Всего выздоровлений: 6330

Умер: 35 человек

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области, по данным оперативного штаба, еще два человека скончались от коронавируса: 64-летний мужчина и 83-летняя женщина. Всего в регионе от COVID-19 умерли 35 человек.

Количество заболевших за сутки увеличилось на 40 человек, выздоровели 53 ярославца. За последнюю неделю это самое большое количество вылечившихся за сутки.

В больницах лежат 288 человек, на карантине находятся 1535 ярославцев, на самоизоляции - 3299.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3490;

Рыбинск – 1030;

Тутаевский МР - 367;

Ростовский МР - 362;

Ярославский МР - 332;

Переславский городской округ - 298;

Гаврилов-Ямский МР – 245;

Рыбинский МР - 202;

Борисоглебский МР - 150;

Некрасовский МР - 142;

Угличский МР - 136;

Большесельский МР - 89;

Пошехонский МР - 89;

Даниловский МР - 60;

Некоузский МР – 58;

Мышкинский МР - 27;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР – 14;

Любимский МР – 8.