Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 августа 2020 года: еще две смерти от COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7117
Всего выздоровлений: 6330
Умер: 35 человек
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области, по данным оперативного штаба, еще два человека скончались от коронавируса: 64-летний мужчина и 83-летняя женщина. Всего в регионе от COVID-19 умерли 35 человек.
Количество заболевших за сутки увеличилось на 40 человек, выздоровели 53 ярославца. За последнюю неделю это самое большое количество вылечившихся за сутки.
В больницах лежат 288 человек, на карантине находятся 1535 ярославцев, на самоизоляции - 3299.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3490;
Рыбинск – 1030;
Тутаевский МР - 367;
Ростовский МР - 362;
Ярославский МР - 332;
Переславский городской округ - 298;
Гаврилов-Ямский МР – 245;
Рыбинский МР - 202;
Борисоглебский МР - 150;
Некрасовский МР - 142;
Угличский МР - 136;
Большесельский МР - 89;
Пошехонский МР - 89;
Даниловский МР - 60;
Некоузский МР – 58;
Мышкинский МР - 27;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР – 14;
Любимский МР – 8.