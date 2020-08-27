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Школьников Иванова будут кормить обедами за 60 рублей

Стоимость школьного питании увеличилась сразу на 20 рублей
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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Стоимость школьного обеда составит 60 рублей

Стоимость школьного обеда составит 60 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все ребята с первого по четвертый класс включительно с этого учебного года будут питаться в школах бесплатно. Такое распоряжение дал Президент РФ Владимир Путин, а расходы на организацию питания учеников младших классов взял на себя федеральный бюджет. Стоимость обеда установлена «сверху» - 60 рублей на человека в день.

По-прежнему горячую еду в учебных учреждениях Иванова будут получать школьники с 5 по 11 классы, входящие в льготную группу. Это дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из малообеспеченных семей.

- Мы решили поднять стоимость обеда на треть – до тех же 60 рублей. Теперь все ученики будут получать одинаковую порцию в столовой без всяких различий, - сказал глава Иванова Владимир Шарыпов.

Прием заявлений на льготное питание уже ведется, ожидается порядка 1300 обращений. Из городского бюджета на эти цели выделено около 7 миллионов рублей, но при необходимости сумма будет увеличена.

- Решение само напрашивалось, на самом деле – неправильно, когда у детей с толовой разные порции, - считает руководитель города.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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