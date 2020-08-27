Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 августа 2020 года: госпитализированы 262 человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7077
Всего выздоровлений: 6277
Умер: 33 человека
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 40 человек. Но сегодня число выписавшихся, пусть и не слишком значительно, но превышает количество заболевших. Выздоровели 48 жителей региона.
Почти 300 человек по-прежнему госпитализированы: 89 пациентов с подтвержденным COVID-19 и 173 – с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции сейчас находятся 3037 человек, на карантине – 1524.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3464;
Рыбинск – 1024;
Тутаевский МР - 367;
Ростовский МР - 362;
Ярославский МР - 332;
Переславский городской округ - 296;
Гаврилов-Ямский МР – 243;
Рыбинский МР - 201;
Борисоглебский МР - 150;
Некрасовский МР - 142;
Угличский МР - 133;
Большесельский МР - 89;
Пошехонский МР - 89;
Даниловский МР - 60;
Некоузский МР – 58;
Мышкинский МР - 27;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР – 14;
Любимский МР – 8.