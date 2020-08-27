Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 августа 2020 года: госпитализированы 262 человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 7077

Всего выздоровлений: 6277

Умер: 33 человека

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 40 человек. Но сегодня число выписавшихся, пусть и не слишком значительно, но превышает количество заболевших. Выздоровели 48 жителей региона.

Почти 300 человек по-прежнему госпитализированы: 89 пациентов с подтвержденным COVID-19 и 173 – с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции сейчас находятся 3037 человек, на карантине – 1524.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3464;

Рыбинск – 1024;

Тутаевский МР - 367;

Ростовский МР - 362;

Ярославский МР - 332;

Переславский городской округ - 296;

Гаврилов-Ямский МР – 243;

Рыбинский МР - 201;

Борисоглебский МР - 150;

Некрасовский МР - 142;

Угличский МР - 133;

Большесельский МР - 89;

Пошехонский МР - 89;

Даниловский МР - 60;

Некоузский МР – 58;

Мышкинский МР - 27;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР – 14;

Любимский МР – 8.