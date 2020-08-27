В Ярославской области пройдет "Ночь кино" Фото: Правительство Ярославской области

27 августа, в День российского кино, в Ярославской области пройдет всероссийская ежегодная "Ночь кино". В этом году она станет первой масштабной акцией, проведенной в режиме офлайн. Запланировано более 300 кинопоказов на 83 площадках.

Главные мероприятия и церемония открытия "Ночи кино" пройдут у стен концертно-зрелищного центра "Миллениум". В них примут участие ярославские артисты, а после запланированы показы фильмов "Холоп", "Лед-2", "Иван Царевич и Серый волк-4". В программе также виртуальные игр, квесты и конкурсы.

29 августа состоится просмотр картин фестиваля "Уличное кино", а Ярославский музей-заповедник на открытой площадке покажет документальный фильм "Андрей Тарковский. Кино как молитва".

Все события всероссийской "Ночи кино" размещены на официальном сайте акции.