В Ярославле полным ходом идет ремонт Волковского театра. ФОТО

Ремонт идет полным ходом. ФОТО: группа "Волковский театр" ВКонтакте

В театре имени Федора Волкова полным ходом идет масштабный ремонт большого зрительного зала.

- Планшет сцены готов, завершается ремонт гребенки. На очереди – установка новых кресел, - рассказывают о ходе работ в группе «Волковский театр» ВКонтакте.

Работы идут строго по графику. ФОТО: группа "Волковский театр" ВКонтакте

Кстати, кресла будут не совсем обычные, а максимально приближенные к тем, что стояли в театре в начале прошлого века. Их постараются максимально восстановить по старым фотографиям и рисункам. При этом кресла останутся комфортными, отвечающими всем нормам современности и пожарной безопасности. Тем не менее зал, как и обещал художественный руководитель Волковского Сергей Пускепалис, приобретет черты более чем столетней давности.

Кресла будут менять на новые. ФОТО: группа "Волковский театр" ВКонтакте

- Работы идут строго по графику, и новый творческий сезон Первый русский откроет в полностью обновленном зрительном зале, - говорят в театре.

Зал сильно преобразится к новому сезону. ФОТО: группа "Волковский театр" ВКонтакте

Также ремонт пройдет в фойе и туалетных комнатах.

Первым спектаклем, который увидят зрители в новом сезоне, станет мюзикл Егора Дружинина «Еврейское счастье». Премьерные показы назначены на 3 и 4 октября.