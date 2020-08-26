Ярославцев ждут проверки газового оборудования

Газовое оборудование подлежит обязательной проверке минимум раз в год Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за взрыва газа, который произошел 21 августа в доме на улице Батова, ярославцев просят обеспечить доступ в квартиры специалистов, которые проверят газовое оборудование. В случае, если собственник жилья намеренно откажется впускать поверяющих в свой дом, ему будет грозить административная ответственность.

- Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование подлежит обязательной проверке минимум раз в год. Внутридомовым газовым оборудованием признаются газовые трубы на фасадах, внутри подъездов и квартир вплоть до запорных кранов. В Ярославле доступ к работам на них имеют около 30 организаций, - рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.

Несмотря на большую опасность, когда рвануть, в прямом смысле этого слова, может в любой момент, даже после объявления о проверке, доступ в квартиры обеспечивает лишь 60% жильцов. При повторном или даже третьем обходе дома удается застать еще некоторых собственников и нанимателей. Но примерно 10% квартир так и остаются не обследованными.

Многие, особенно пожилые люди, опасаются пускать к себе в дом посторонних. Если есть сомнения, можно позвонить в управляющую компанию и уточнить, с какой организацией у нее заключен договор и когда запланирован обход.

Газовики обязаны представиться, назвать цель своего визита, предъявить документы. Они не берут денег с жильцов – после проверки составляют акт выполненных работ и выдают квитанцию на оплату.

Если вы почувствовали запах газа, не тяните время, немедленно сообщите об этом по телефону 04.