Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 августа 2020 года: еще одна смерть от COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 7037
Всего выздоровлений: 6229
Умер: 33 человека
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области еще один человек умер от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. Очередной жертвой болезни стал 61-летний мужчина. Таким образом, в регионе, по официальным данным, от COVID-19 с начала пандемии скончались 33 человека.
Количество заболевших за сутки увеличило еще на 38 ярославцев и составило 7037 человек.
Выздоровело 32 жителя области, всего – 6229 человек.