Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 августа 2020 года: еще одна смерть от COVID-19

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Всего заражений: 7037

Всего выздоровлений: 6229

Умер: 33 человека

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области еще один человек умер от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. Очередной жертвой болезни стал 61-летний мужчина. Таким образом, в регионе, по официальным данным, от COVID-19 с начала пандемии скончались 33 человека.

Количество заболевших за сутки увеличило еще на 38 ярославцев и составило 7037 человек.

Выздоровело 32 жителя области, всего – 6229 человек.