Хакеры взломали аккаунт коcтромского губернатора в Instagram

За четыре месяца число подписчиков достигло практически 21 тысячи человек. ФОТО: администрация Костромской области

Сегодня, 25 августа, злоумышленники взломали аккаунт губернатора Костромской области Сергея Ситникова в Instagram.

Вот она – обратная сторона популярности. Страницу в этой социальный сети глава региона создал не так давно – 17 апреля этого года. Но за этот короткий промежуток времени она стала своего рода отдельным каналом информации и способом оперативной связи. Срок ответов на вопросы костромичей обычно не превышает суток. Не удивительно, что за четыре месяца число подписчиков достигло практически 21 тысячи человек.

Естественно, это не могло не привлечь внимание злоумышленников. Сейчас, как сообщила пресс-служба администрации Костромской области, ведутся все необходимые работы, чтобы восстановить доступ к странице, а также найти тех, кто взломал аккаунт главы региона.

- Жителей области просим с пониманием отнестись к данной ситуации и не доверять информации, которая будет размещена на странице до официального сообщения о возобновлении работы, - говорится на сайте администрации.