Учебный год-2020: как будет проходить в Ярославле

Учиться ярославские школьники будут очно Фото: Алена МАРТЫНОВА

Учиться ярославские школьники будут очно, но соблюдая новые санитарные нормы и правила. Об этом сказала директор департамента образования мэрии города Елена Иванова.

Как прежде дружной толпой ворваться в школьный холл уже не получится. Потоки учеников собираются разводить: для этого каждая школа разработает свой график входа учащихся в здание. Одновременно заходить смогут ребята в количестве, не превышающем один класс. За каждым классом закрепят свой кабинет, и перемещаться между ними будут учителя, а не ученики как это обычно бывает в средней и старшей школе. Посещение родителей собираются ограничить.

- Контакты между классами будут минимизированы, для этого разрабатывается специальное расписание уроков и звонков, а также график посещения столовой, - пояснили Елена Иванова. – Также разработан список рекомендаций к организации работы образовательных учреждений в новом учебном году. Данный список уже направлен во все школы города. Приобретены бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты, рециркуляторы, дозаторы и дезинфекторы для обработки рук, закуплены дезсредства.

Напомним, что в этом году линейки в честь 1 сентября пройдут только для учащихся 1 и 11 классов. Такое решение принял губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию в регионе.