Без затрат, бумаг и бюрократии

начальник Управления массового сегмента Ярославского филиала ПСБ Ирина Егорова. Фото предоставлено рекламодателем

О том, как воспользоваться этой возможностью, рассказала начальник Управления массового сегмента Ярославского филиала ПСБ Ирина Егорова.

- Ирина, сейчас многие граждане задумываются над тем, не пора ли уйти от нелегальных заработков, зарегистрировавшись как самозанятые. Но по привычке боятся «бумаг и бюрократии». Оказывает ли ПСБ информационную поддержку, консультационную помощь в этом вопросе?

- Да, конечно. Сотрудники ПСБ бесплатно консультируют и оказывают помощь клиентам по переходу на новый налоговый режим. Все, что требуется для получения статуса самозанятого, - это иметь доступ в интернет. Получить статус можно за пару минут и для этого не нужно покидать дом и оформлять большое количество документов. Мифы о больших пакетах документов – уже в прошлом.

- Как происходит регистрация бизнеса для самозанятых в ПСБ?

- Регистрация бизнеса бесплатная, проводится онлайн, без посещения налоговой, МФЦ и офиса банка. Клиенту достаточно создать личный кабинет на сайте ПСБ www.psbank.ru, в котором можно оформить заявку на регистрацию бизнеса и сформировать пакет документов для дистанционной подачи в налоговую службу. После рассмотрения заявления налоговой службой клиент сможет открыть в ПСБ счет – для этого достаточно дистанционно направить в банк заявление о выбранном тарифе на обслуживание. Пользоваться счетом можно будет через интернет-банк и мобильное приложение «Мой бизнес».

- А какие документы нужны для регистрации в качестве предпринимателя?

- Все просто: понадобятся только данные общегражданского паспорта, СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета, и ИНН – идентификационный номер налогоплательщика.

- Существуют ли в ПСБ для самозанятых специальные тарифы?

- Да, конечно. Специально для самозанятых ПСБ предлагает тариф «ПростоСам», который позволит бесплатно открыть и вести расчетный счет, бесплатно делать переводы на счета физических лиц до 200 000 рублей в месяц и снимать наличными до 200 000 рублей в месяц, а также переводить средства внутри банка без лимитов и комиссий. Отмечу также, что ведение счета в ПСБ – бесплатное.

- Как еще ПСБ поддерживает самозанятых?

- ПСБ также помогает самозанятым в развитии их бизнеса: каждый клиент сможет пройти бесплатное обучение интернет-маркетингу, сделать сайт бесплатно и получить скидку на продвижение своего бизнеса в социальных сетях от партнера банка.

- Куда обращаться за консультациями по вопросам обслуживания самозанятых в ПСБ?

- На все вопросы по обслуживанию в ПСБ самозанятых из Ярославля и Ярославской области наши сотрудники ответят по телефону горячей линии +7 (909) 276-01-45.

- Ирина, и последний вопрос. Как вы оцениваете потенциал нового налогового режима для развития микробизнеса и благополучия граждан?

- Новый формат налогообложения для самозанятых является существенной поддержкой для микробизнеса и той части жителей Ярославля и области, которые ищут дополнительные источники заработка. Данный режим позволит существенно сократить расходы на ведение своего бизнеса, а отсутствие отчетности оптимизирует работу по учету. Возможность работать без кассы, низкие налоговые ставки и отсутствие обязательных взносов создают благоприятную почву для развития предпринимательства.

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Как выйти из тени

С 1 июля в Ярославской области действует специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) для самозанятых граждан. Об особенностях специального режима нам рассказала начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Ярославской области Наталья Воробьева.

- Начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Кто регистрируется в этом качестве?

- Все физлица и индивидуальные предприниматели (по желанию), осуществляющие такие виды деятельности, как сдача квартиры в аренду, продажа продукции собственного производства, фото- и видеосъемка на заказ, репетиторство, услуги по перевозке пассажиров и грузов, оказание косметических услуг на дому, проведение праздников, строительные и ремонтные работы помещений и т.д., могут применять новый спецрежим. Главное, чтобы соблюдались все условия, предусмотренные Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, в т. ч. - отсутствие наемных работников по трудовым договорам для ведения деятельности.

Судя по обращениям жителей Ярославской области, желающих применять спецрежим для самозанятых, количество таких налогоплательщиков в регионе будет значительным. Важным моментом для перехода на новый спецрежим является то, что граждане могут совершенно легально вести бизнес, получать доход от подработок без риска получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Ставка налога низкая - 4% или 6%, в зависимости от того, с кем ведутся расчеты. Сдавать отчетность не требуется.

Также самозанятые лица, применяющие НПД, не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные предприниматели или нотариусы. Но они вправе в добровольном порядке регистрироваться в ПФР в качестве страхователей и уплачивать страховые взносы.

Все это можно сделать через мобильное приложение «Мой налог». После регистрации в приложении страхователь получает доступ к информации о сумме страховых взносов для уплаты, сведениям об учтенных платежах в ПФР и о размере страхового стажа, который будет отражен на лицевом счете по окончании года.

Стоит отметить, что при уплате страховых взносов в размере фиксированного платежа за полный календарный год в страховой стаж зачисляется год. В случае уплаты страховых взносов ниже фиксированной суммы в стаж будет зачислен период, пропорциональный сделанному платежу.

- Какие направления предпринимательской деятельности не подпадают под налоговый режим для самозанятых?

- Не вправе применять специальный налоговый режим лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях, а также осуществляющие:

- реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;

- перепродажу товаров, имущественных прав;

- добычу и (или) реализацию полезных ископаемых;

- предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе соответствующих договоров;

- услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за эти товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг самозанятым с применением при расчетах с покупателями зарегистрированного продавцом товаров кассового аппарата.

Кроме того, на новый режим НПД не могут перейти лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц. Исключения составляют те предприниматели, которые в течение месяца со дня постановки на учет в качестве самозанятого направят в налоговый орган по месту жительства или по месту ведения предпринимательской деятельности уведомление о прекращении применения УСН, ЕСХН или ЕНВД.

Заострю внимание: не получится платить НПД при оказании услуг (работ) по гражданско-правовым договорам, если заказчиками выступают работодатели самозанятого (в том числе бывшие таковыми менее двух лет назад).

- Может ли зарегистрироваться как самозанятый и тем самым легализовать свои доходы гражданин, имеющий официальную зарплату, но при этом получающий и нелегальные доходы (сдача жилья, такси, подработка за «черную» зарплату)?

- Да, это прекрасная возможность выйти из тени - открыто вести и рекламировать свою деятельность.

- Какие позиции нового специального налогового режима, на ваш взгляд, наиболее привлекательны для граждан? Что побуждает их воспользоваться этим предложением государства?

- Законодатель предусмотрел максимально комфортную среду для применения этого спецрежима:

- снижение налоговой нагрузки. Плательщики освобождаются от НДФЛ, НДС. Уплата налога происходит по низким ставкам - 4% или 6% от полученного дохода;

- отсутствие необходимости регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствует необходимость визита в налоговый орган;

- нет налоговой отчетности;

- не нужно покупать контрольно-кассовую технику;

- все этапы применения НПД (регистрация, оформление продажи, формирование и направление покупателю чека, передача в ФНС сведений о продажах, уплата налога, формирование справок о доходах, взаимодействие с налоговыми органами 24/7) осуществляются через мобильное приложение «Мой налог». Также в приложении доступны инструменты аналитики для детального финансового анализа своей деятельности.

Основной причиной воспользоваться этими благоприятными условиями является очевидная необходимость не нарушать закон. Помимо этого, налогоплательщик не тратит деньги на штрафы и пени, не теряет время на судебные разбирательства. Спокойно и уверенно развивает бизнес – его не закроют и не приостановят, а значит, риски потери дохода будут меньше. Имеет возможность официально подтвердить свои доходы (например, для целей кредитования). Легальный статус - это Ваша репутация и гарантии Вашим клиентам.

- Смогут ли самозанятые, как представители микробизнеса, рассчитывать на какие-либо меры господдержки? От чего это зависит?

- Конечно, могут. Уже сейчас для самозанятых граждан предусмотрены меры поддержки. Всем зарегистрированным самозанятым предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 рублей.

В 2020 году всем самозанятым, в том числе зарегистрированным в текущем году, предоставляется дополнительный «налоговый капитал» в размере 12130 рублей, который прибавляется к основному налоговому вычету и в течение 2020 года будет автоматически применяться для полной уплаты налога на профессиональный доход, а также задолженности и пени.

С более подробной информацией о новом специальном налоговом режиме для самозанятых граждан можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru