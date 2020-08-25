Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 августа 2020 года: еще 1 и будет 7000

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6999
Всего выздоровлений: 6197
Умер: 32 человека
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области, по данным на 25 августа, с начала пандемии коронавирус подхватили 6999 человек. За сутки количество заболевших увеличилось на 35 ярославцев.
Сейчас под присмотром врачей на инфекционных койках находятся 275 пациентов: 85 с подтвержденным COVID-19 и 190 – с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции 2396 человек, на карантине – 1444.
За минувшие сутки с больничных выписано 38 жителей области.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3427;
Рыбинск – 1006;
Тутаевский МР - 367;
Ростовский МР - 357;
Ярославский МР - 331;
Переславский городской округ - 292;
Гаврилов-Ямский МР – 243;
Рыбинский МР - 200;
Борисоглебский МР - 150;
Некрасовский МР - 141;
Угличский МР - 132;
Большесельский МР - 89;
Пошехонский МР - 86;
Даниловский МР - 60;
Некоузский МР – 58;
Мышкинский МР - 20;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР – 14;
Любимский МР – 8.