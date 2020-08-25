Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 августа 2020 года: еще 1 и будет 7000

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6999

Всего выздоровлений: 6197

Умер: 32 человека

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области, по данным на 25 августа, с начала пандемии коронавирус подхватили 6999 человек. За сутки количество заболевших увеличилось на 35 ярославцев.

Сейчас под присмотром врачей на инфекционных койках находятся 275 пациентов: 85 с подтвержденным COVID-19 и 190 – с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции 2396 человек, на карантине – 1444.

За минувшие сутки с больничных выписано 38 жителей области.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3427;

Рыбинск – 1006;

Тутаевский МР - 367;

Ростовский МР - 357;

Ярославский МР - 331;

Переславский городской округ - 292;

Гаврилов-Ямский МР – 243;

Рыбинский МР - 200;

Борисоглебский МР - 150;

Некрасовский МР - 141;

Угличский МР - 132;

Большесельский МР - 89;

Пошехонский МР - 86;

Даниловский МР - 60;

Некоузский МР – 58;

Мышкинский МР - 20;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР – 14;

Любимский МР – 8.