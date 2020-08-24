Таджикская диаспора в Ярославле помогла одеться и обуться детям из дома-интерната

Детская радость - самая большая благодарность Фото: Полина Вачнадзе

Жить в добре, мире и взаимопомощи – такой девиз выбрал для себя ярославский областной «Таджикский национальный культурный центр «Саманиды». В эти дни в магазине «Галактика», который принадлежит представителям диаспоры, проходит благотворительная акция для ребят из Гаврилов-Ямского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.

Кому что надо, дети решали и обсуждали друг с другом и педагогами заранее, чтобы потом не разбежались глаза и не забылось что-то архиважное. И все равно, увидев такое обилие вещей, детвора сначала растерялась. Но юных посетителей уже встречал управляющий магазином Юсуфджон Акрамов. На помощь пришли продавцы, которые помогли подобрать вещи.

Выбирать себе подарки оказалось очень увлекательным занятием Фото: Полина Вачнадзе

- Смотрите, какие кроссовки классные. Удобные, - радуется обновке Саша.

- А я хочу майку с кошкой, - ищет среди вешалок нужную вещь Оля.

Малышам и подросткам не просто вручили подарки, как это обычно бывает, а дали возможность выбрать все, что их душе угодно: любую одежду и обувь, игрушки, школьные принадлежности. И самое трогательное в этой ситуации то, что дети в магазине – в первый раз в своей жизни, и если для нас это обычное явление, для них – самый настоящий праздник.

- У ребят первый в жизни выбор одежды, своего рода урок самостоятельности. Они могут взять подарки на свой вкус, без каких-либо ограничений. Руководители магазина предоставили им такую возможность, - сказал руководитель центра «Саманиды» Рустам Мирзоходжаев. – Всевышний любит, когда совершаются благие дела для детей, сирот, поэтому мы уже не в первый раз проводим такую акцию, помогаем ребятишкам, которые действительно в этом нуждаются.

И одеты, и обуты Фото: Полина Вачнадзе

Сам Рустам Мирзоходжаев в Ярославль приехал еще в 1983 году, получил здесь образование – и остался. Таджикский национальный центр, главой которого он является, существует в регионе с 2002 года. В первую очередь, создан он был для того, чтобы сохранить среди представителей этого народа, переехавших в Ярославскую область, родной язык и культуру, не потерять связь с исторической родиной. Но для многих из них, таких как Зоиршо Фатхулоев и Муминжон Джурабеков, Россия уже стала второй Родиной, поэтому и стараются люди жить здесь как добрые, уважающие друг друга соседи, всегда готовые прийти на помощь нуждающимся в ней.

Руководство магазина подарило детям праздник, считает глава центра "Саманиды" Рустам Мирзоходжаев (в центре) Фото: Полина Вачнадзе

Благотворительные проекты, реализуемые национально-культурными общественными организациями, являются важной частью работы по поддержанию мира и согласия между народами, проживающими на Ярославской земле. Быть рядом не только в радости, но и в беде – это простое правило добрососедства, считают ярославские общественники, принимающие активное участие в областной целевой программе «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области», реализуемой под патронажем Правительства области. И данная акция – конкретный тому пример, причем, уже не первый. Летом 2017 года обновки получили 82 воспитанника Багрянниковской школы-интерната из Первомайского района. Теперь – Гаврилов-Ямские дети.

А кто-то нашел себе плюшевого друга Фото: Полина Вачнадзе

- Сегодня для них радостный день. Потому что благодаря представителям таджикской диаспоры у ребят появилась возможность бесплатно выбрать для себя одежду и обувь. Наши дети всем обеспечены, но возможности ходить по магазинам у них нет. А сейчас они смогли не только проявить самостоятельность, но и получили прекрасный урок мира, добра и дружбы народов, - сказала директор Гаврилов-Ямского детского дома для умственно отсталых детей Елена Савельева.

Директор дома-интерната Елена Савельева Фото: Полина Вачнадзе

Акция в магазине продлится три дня, за это время все воспитанники учреждения, а их 108 человек, подберут себе подарки. За особо тяжелых детей, которые не могут встать с постели, это сделают педагоги.

Как говорится, на достигнутом, таджикская диаспора в Ярославской области останавливаться не собирается. У них в планах и дальше помогать детям, для которых любое внимание – большой праздник.