Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 августа 2020 года: 39 заболевших, 24 выздоровевших

39 заболевших, 24 выздоровевших. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6964

Всего выздоровлений: 6159

Умер: 32 человека

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

Число заболевших коронавирусом в Ярославской области за сутки увеличилось на 39 человек. Всего заразившихся с начала пандемии - 6964. Вылечились от COVID-19 24 ярославца, всего выздоровевших - 6159.

Нет резкого улучшения ситуации и в соседних регионах. На 24 августа в Москве зарегистрировано 625 новых случаев заражения коронавирусом, в Костромской области - 52, в Ивановской - 33, во Владимирской - 23, в Вологодской - 112.

В настоящее время на лечении в больницах Ярославской области находятся 277 пациентов: из них 92 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 185 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 1927 человек, на карантине после контакта с заразившимися - 1475 человек.