Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 августа 2020 года: 39 заболевших, 24 выздоровевших

39 заболевших, 24 выздоровевших. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6964
Всего выздоровлений: 6159
Умер: 32 человека
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
Число заболевших коронавирусом в Ярославской области за сутки увеличилось на 39 человек. Всего заразившихся с начала пандемии - 6964. Вылечились от COVID-19 24 ярославца, всего выздоровевших - 6159.
Нет резкого улучшения ситуации и в соседних регионах. На 24 августа в Москве зарегистрировано 625 новых случаев заражения коронавирусом, в Костромской области - 52, в Ивановской - 33, во Владимирской - 23, в Вологодской - 112.
В настоящее время на лечении в больницах Ярославской области находятся 277 пациентов: из них 92 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 185 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 1927 человек, на карантине после контакта с заразившимися - 1475 человек.
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области