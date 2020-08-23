Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 августа 2020 года: лишь двое выздоровевших

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6925

Всего выздоровлений: 6135

Умер: 32 человека

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области количество заболевших коронавирусом не медленно и верно приближается к 7 тысячам. За сутки заразились еще 40 человек, в то время, как вылечились всего двое.

При этом снятие ограничений продолжается. Уже разрешена продажа билетов на концерты и представления, которые, с оговоркой про благоприятное стечение обстоятельств, но обещали разрешить с 10 сентября. Открылись рестораны, кинотеатры, торговые центры. Продолжает действовать масочный режим, но, посмотрим правде в глаза, соблюдает его все меньшее количество ярославцев.

У наших ближайших соседей ситуация не лучше. В Московской области за сутки от COVID-19 скончались 5 человек, в Тверской - 2 человека. Во Владимирской области 25 заболевших, в Вологодской - 32, Ивановской - 35, Костромской - 52, Московской - 164, Тверской - 25. Поэтому о резком улучшении ситуации говорить не приходится.

В Ярославском регионе в больницах сейчас находятся 287 пациентов, на обязательной изоляции 1900 человек, на карантине 1487.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3388 (+20);

Рыбинск – 996 (+8);

Тутаевский МР - 358 (+11);

Ростовский МР - 350 (0);

Ярославский МР - 331 (0);

Переславский городской округ - 290 (0);

Гаврилов-Ямский МР – 243 (0);

Рыбинский МР - 198 (0);

Борисоглебский МР - 149 (0);

Некрасовский МР - 141 (0);

Угличский МР - 132 (0);

Большесельский МР - 89 (0);

Пошехонский МР - 82 (0);

Даниловский МР - 60 (0);

Некоузский МР – 58 (+1);

Мышкинский МР - 20 (0);

Первомайский МР - 18 (0);

Брейтовский МР – 14 (0);

Любимский МР - 8 (0).