Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 августа 2020 года: лишь двое выздоровевших

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6925
Всего выздоровлений: 6135
Умер: 32 человека
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области количество заболевших коронавирусом не медленно и верно приближается к 7 тысячам. За сутки заразились еще 40 человек, в то время, как вылечились всего двое.
При этом снятие ограничений продолжается. Уже разрешена продажа билетов на концерты и представления, которые, с оговоркой про благоприятное стечение обстоятельств, но обещали разрешить с 10 сентября. Открылись рестораны, кинотеатры, торговые центры. Продолжает действовать масочный режим, но, посмотрим правде в глаза, соблюдает его все меньшее количество ярославцев.
У наших ближайших соседей ситуация не лучше. В Московской области за сутки от COVID-19 скончались 5 человек, в Тверской - 2 человека. Во Владимирской области 25 заболевших, в Вологодской - 32, Ивановской - 35, Костромской - 52, Московской - 164, Тверской - 25. Поэтому о резком улучшении ситуации говорить не приходится.
В Ярославском регионе в больницах сейчас находятся 287 пациентов, на обязательной изоляции 1900 человек, на карантине 1487.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3388 (+20);
Рыбинск – 996 (+8);
Тутаевский МР - 358 (+11);
Ростовский МР - 350 (0);
Ярославский МР - 331 (0);
Переславский городской округ - 290 (0);
Гаврилов-Ямский МР – 243 (0);
Рыбинский МР - 198 (0);
Борисоглебский МР - 149 (0);
Некрасовский МР - 141 (0);
Угличский МР - 132 (0);
Большесельский МР - 89 (0);
Пошехонский МР - 82 (0);
Даниловский МР - 60 (0);
Некоузский МР – 58 (+1);
Мышкинский МР - 20 (0);
Первомайский МР - 18 (0);
Брейтовский МР – 14 (0);
Любимский МР - 8 (0).