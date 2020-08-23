При взрыве газа в Ярославле погибла бывший заместитель декана ЯГПУ

ФОТО: группа "Художники из Канцоны/ДШИ №4/ДХШ №2 г. Ярославля" ВКонтакте

При взрыве газа в доме на улице Батова погибла бывший заместитель декана факультета русской филологии и культуры Ярославского педагогического университета Елена Калошина. В последнее время она преподавала историю изобразительного искусства в художественной школе "Канцона".

- Трагедия в Ярославле унесла жизнь нашей бывшей коллеги, заместителя декана факультета русской филологии и культуры ЯГПУ Елены Александровны Калошиной. На факультете она преподавала детскую литературу. К сожалению, не был знаком с ней лично, но в многочисленных университетских чатах сегодня коллеги и ветераны исключительно с теплотой вспоминают Елену Александровну - педагога, ученого, истинно интеллигентного человека. Светлая память Вам, Елена Александровна. Жуткая трагедия. Искренне скорбим, - написал на своей странице в социальной сети ректор университета Михаил Груздев.

Знакомые Елены Александровны отзываются о ней с теплотой:

- Преподаватель, который останется в сердце навсегда...

- До сих пор трудно поверить, что такая страшная трагедия забрала жизнь такого Золотого человека. Спасибо за интерес и любовь к искусству, которые вы подарили. Я всегда буду помнить вас с теплотой.

- Это был интереснейший человек, разносторонний, с огромным багажом знаний и умений, с теплой душой...

Также в этой трагедии погибли мама и сын. Редакция КП-Ярославль приносит соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.