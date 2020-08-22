Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 августа 2020 года: заболели 38 человек, вылечились - 39

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6885

Всего выздоровлений: 6133

Умер: 32 человека

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области по данным на 22 августа, коронавирусом заразились 38 человек, выписались с больничного 39 ярославцев. Количество умерших за сутки не изменилось - 32 человека.

На инфекционные койки госпитализировано 282 пациента: 93 - с подтвержденной инфекцией и 189 - с типичной клиникой COVID-19.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3368;

Рыбинск – 988;

Ростовский МР - 350;

Тутаевский МР -347;

Ярославский МР - 331;

Переславский городской округ - 290;

Гаврилов-Ямский МР – 243;

Рыбинский МР - 198;

Борисоглебский МР - 149;

Некрасовский МР - 141;

Угличский МР - 132;

Большесельский МР - 89;

Пошехонский МР - 82;

Даниловский МР - 60;

Некоузский МР – 57;

Мышкинский МР - 20;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР – 14;

Любимский МР - 8.