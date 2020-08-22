Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 августа 2020 года: заболели 38 человек, вылечились - 39

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6885
Всего выздоровлений: 6133
Умер: 32 человека
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области по данным на 22 августа, коронавирусом заразились 38 человек, выписались с больничного 39 ярославцев. Количество умерших за сутки не изменилось - 32 человека.
На инфекционные койки госпитализировано 282 пациента: 93 - с подтвержденной инфекцией и 189 - с типичной клиникой COVID-19.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3368;
Рыбинск – 988;
Ростовский МР - 350;
Тутаевский МР -347;
Ярославский МР - 331;
Переславский городской округ - 290;
Гаврилов-Ямский МР – 243;
Рыбинский МР - 198;
Борисоглебский МР - 149;
Некрасовский МР - 141;
Угличский МР - 132;
Большесельский МР - 89;
Пошехонский МР - 82;
Даниловский МР - 60;
Некоузский МР – 57;
Мышкинский МР - 20;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР – 14;
Любимский МР - 8.