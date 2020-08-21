В Ярославской области отказались от линеек в честь 1 сентября Фото: Полина Вачнадзе

Правительство Ярославской области приняло решение отказаться от торжественных линеек в честь начала учебного года. Исключение сделают лишь для первоклашек и учеников 11 классов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

- С учетом анализа ситуации по коронавирусу, приняли решение о формате начала учебного года. Провести линейки в традиционном режиме сейчас не очень благоразумно, поэтому придется отказаться от широкого празднования, - сказал глава области.

При этом отметил, что у учеников 1 и 11 классов ситуация особая и пропустить торжество в данном случае им будет обидно. Но предупредил, что все родители должны находиться на линейках в медицинских масках.