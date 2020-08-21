В Ивановской области 12-летний мотоциклист разбился во время гонки

ЧП произошло в Шуе во время открытой тренировки по мотокроссу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ивановской области следователи регионального СКР возбудили уголовное дело по факту серьезного травмирования подростка.

ЧП произошло в Шуе 15 августа во время открытой тренировки по мотокроссу, которая проходила в рамках гонки. Соревнования были организованы Ивановским региональным отделением Национальной Российской мотоциклетной федерации и частным образовательным учреждением дополнительного профобразовании «Автолицей». Во время очередного заезда разбился 12-летний юноша. С многочисленными ушибами и переломами подростка доставили в реанимацию Ивановской областной детской больницы. Сейчас он находится в коме в тяжелом состоянии.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины травмирования малолетнего спортсмена. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, уже изъята вся необходимая документация и проверяются условия проведения соревнований.

- В ходе предварительного следствия будет дана оценка деятельности организаторов мероприятия и тренеров. Особое внимание будет обращено на легитимность проводимого соревнования в рамках мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, - сказали в пресс-службе СКР по Ивановской области.