В Костромской области ищут любителя топтать заповедные тропы

Сообщившему о нарушителе гарантировано вознаграждение. ФОТО: сайт заповедника "Кологривский лес"

В Костромской области разыскивают нарушителя заповедного режима. Камера видеонаблюдения, установленная в заповеднике «Кологривский лес» зафиксировала человека с рюкзаком, который незаконно прошел на территорию леса. Шел он по бывшей узкоколейной железной дороге в 14 квартале. Предположительно, проник со стороны Чухломского района.

- Посещение заповедника возможно при оформлении разрешения и в сопровождении инспектора. Нарушение установленного режима охраны территории влечет за собой административную, уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность в зависимости от характера нарушения и его последствий, - сообщается на сайте «Кологривского леса».

Если вы имеете какую-либо информацию о человеке, который незаконно прошел в заповедник, просьба сообщить об этом письмом на электронную почту zapovednik@mail.ru либо по телефонам 8(49443)5-26-21, 5-27-50. Сообщившему гарантировано вознаграждение.