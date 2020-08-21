3% ярославцев столкнулись с сексуальными домогательствами на работе

Ярославцы приняли участие в исследовании сервиса Headhunter Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Ярославцы приняли участие в исследовании сервиса Headhunter, которое было посвящено теме домогательств на работе.

Как показали опросы, 92 процента респондентов из Ярославля никогда не сталкивались с сексуальными притязаниями на рабочем месте, а 3 процентам опрошенных повезло меньше – их принуждали к интиму. В целом по стране этот показатель составил 13 процентов. И, что не удивительно, чаще всего жертвами сексуальных домогательств на рабочем месте становятся женщины.

5 процентов работающих ярославцев выслушивали в свой адрес неприятные и оскорбительные слова, к 6 процентам недвусмысленно прикасались. От 3 процентов опрошенных начальство требовало излишней сексуальности в поведении или одежде.

Согласно исследованию, чаще всего на харрасмент жалуются сотрудницы гостиниц и ресторанов, а также продавцы. Все относительно спокойно и сдержанно в сфере энергетики, сельского хозяйства, металлургии, строительстве, телекоммуникациях.

Кстати, очень многие ярославцы, а именно 87 процентов, ничего не знают о сексуальных домогательствах в отношении коллег. 8 процентам опрошенных известно об оскорблениях в адрес других сотрудников, а 3 процента в курсе, что их коллег принуждали к интиму.