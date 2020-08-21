С начала следующего года размер платы за коммунальные услуги в Ярославском регионе останется без изменений

В Ярославской области на протяжении нескольких лет действуют льготные тарифы для населения. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

- Изменение размера платы за коммунальные услуги происходит по всей стране ежегодно, с 1 июля. А вот то, каким оно будет, определяет Правительство РФ и ФАС России, просчитывая максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по региону. Это служит основанием для утверждения предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, - пояснил заместитель председателя правительства области Виктор Неженец. – Каждый субъект был обязан предоставить свои прогнозные цифры на 2021 год, которые рассчитаны с учетом региональных особенностей. Многие направили предложения в размере, превышающем значения, указанные в Прогнозе социально-экономического развития РФ на период до 2024 года. Например, Ивановская область – 4,5 %, Владимирская область – 4,3 %, Тверская область – 7,56 %, Новгородская область – 9,7 %). Предложение от Ярославской области – 4%. При этом тарифы на коммунальные услуги в Ярославской области в абсолютных значениях остаются одними из самых низких в Центральном федеральном округе.

Чтобы не выходить за рамки устанавливаемых пределов повышения платы за услуги ЖКХ, в Ярославской области на протяжении нескольких лет действуют льготные тарифы для населения, их значения ниже уровня экономически обоснованных тарифов ресурсоснабжающих организаций. Разница компенсируется из бюджета области. В 2020 году эта сумма составила 1,5 млрд рублей.

Кроме того, граждане могут подать заявление о выплате субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы на нее превышают 22 процента совокупного дохода всех членов семьи. Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер. На эти цели в областном бюджете в 2020 году предусмотрено 472 миллиона рублей. По состоянию на 1 июля данной мерой поддержки смогли воспользоваться более 26 тысяч семей.

Объем субсидии исчисляется помесячно и зависит от расходов на оплату коммунальных услуг и размера региональных стандартов стоимости ЖКУ. При увеличении стоимости услуг ЖКХ размер начисленной субсидии увеличится пропорционально росту.