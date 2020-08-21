Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 августа 2020 года: 35 выздоровевших, 37 заболевших

35 выздоровевших, 37 заболевших. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6847
Всего выздоровлений: 6094
Умер: 32 человека
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области еще 35 человек вылечились от коронавируса. Всего выздоровевших с начала пандемии - 6094.
За сутки диагноз COVID-19 поставили 37 ярославцам. Число заразившихся достигло 6847 человек.
На лечении в больницах находятся 283 пациента: 88 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 195 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 1445 человек, на карантине - 1478.
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения коронавируса:
Ярославль - 3352;
Рыбинск - 983;
Ростовский МР - 346;
Тутаевский МР - 339;
Ярославский МР - 331;
Переславский городской округ - 289;
Гаврилов-Ямский МР - 243;
Рыбинский МР - 198;
Борисоглебский МР - 149;
Некрасовский МР - 141;
Угличский МР - 132;
Большесельский МР - 89;
Пошехонский МР - 78;
Даниловский МР - 60;
Некоузский МР - 57;
Мышкинский МР - 20;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР - 14;
Любимский МР - 8.