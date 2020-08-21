Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 августа 2020 года: 35 выздоровевших, 37 заболевших

35 выздоровевших, 37 заболевших. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6847

Всего выздоровлений: 6094

Умер: 32 человека

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области еще 35 человек вылечились от коронавируса. Всего выздоровевших с начала пандемии - 6094.

За сутки диагноз COVID-19 поставили 37 ярославцам. Число заразившихся достигло 6847 человек.

На лечении в больницах находятся 283 пациента: 88 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 195 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 1445 человек, на карантине - 1478.

Статистика распространения коронавируса по региону Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения коронавируса:

Ярославль - 3352;

Рыбинск - 983;

Ростовский МР - 346;

Тутаевский МР - 339;

Ярославский МР - 331;

Переславский городской округ - 289;

Гаврилов-Ямский МР - 243;

Рыбинский МР - 198;

Борисоглебский МР - 149;

Некрасовский МР - 141;

Угличский МР - 132;

Большесельский МР - 89;

Пошехонский МР - 78;

Даниловский МР - 60;

Некоузский МР - 57;

Мышкинский МР - 20;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР - 14;

Любимский МР - 8.