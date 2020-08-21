Ярославцам частично возместят стоимость августовских туров по России

Стоимость тура не должна быть ниже 25 тысяч рублей Фото: Полина Вачнадзе

Программа по частичному возмещению стоимости отдыха в России будет действовать с 21 по 28 августа. К акции подключилось более 700 туроператоров и около 3 тысяч гостиниц. В Ярославской области задействованы семь туроператоров и 15 отелей, гостиниц и домов отдыха.

Как пояснили в региональном департаменте туризма, программа работает для групповых туров, и для индивидуальных путешественников. Чтобы принять в ней участие, нужно зайти на сайт «мирпутешествий.рф» и выбрать тур или отель на срок от четырех ночей или пяти дней. Стоимость путевки не должна быть ниже 25 тысяч рублей. Обязательные условия – поездка должна быть оплачена онлайн картой «Мир», а сам тур состояться до 20 декабря этого года.

Размер возврата разный. При стоимости отдыха от 25 до 50 тысяч рублей кешбэк составит 5 тысяч, от 50 до 75 тысяч – 10 тысяч. Если путевка дороже 75 тысяч рублей, вернут 15 тысяч.