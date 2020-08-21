Семья умершей от COVID-19 медсестры из Переславля получит страховые выплаты

Валентина Наумова скончалась в июле Фото: Правительство Ярославской области

Семья медицинской сестры Валентины Наумовой из Переславля, которая скончалась в июле этого года, все же получит страховые выплаты. Женщина брала анализы у пациентов, которые находились на карантине, и заразилась коронавирусом при исполнении своих профессиональных обязанностей. Это установила прокурорская проверка, инициированная депутатом Ярославской областной думы Сергеем Хабибулиным и депутатом Переславской городской думы Евгением Работниковым.

- Справедливость восторжествовала! Результат – родственники погибшей медсестры Валентины Наумовой получили выплаты, как погибшей в результате заражения COVID-19. Также был выявлен факт несвоевременной выплаты стимулирующих выплат в Переславской ЦРБ. Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, - написал на своей странице в «Фейсбуке» Евгений Работников.

Кроме того, по заключению Государственной инспекции труда в Ярославской области, установлено, что работники ЦРБ не в полной мере обеспечиваются специальной одеждой и обувью и другими средствами защиты.

У Валентины Наумовой остались двое маленьких детей. Конечно, 2 миллиона рублей не вернут и не заменят им маму, но, раз компенсация положена – она должна быть.