В Ивановскую область COVID-19 привезли с Чукотки

Число заболевших перешло за отметку в 7 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ивановской области, по данным департамента здравоохранения региона, 20 сентября количество заболевших коронавирусом превысило 7-тысячную черту. За сутки выявлено 35 новых случаев: 24 человека были обследованы с ОРВИ и пневмониями, 9 человек – по контакту с ранее заболевшими и два человека приехали в область зараженными. Один из Москвы, второй – из Чукотского автономного округа.

За день были выписаны 63 ивановца, суммарно к настоящему времени вылечились от COVID-19 5797 пациентов. В стационарах остаются 403 человека, в том числе на койках с кислородом – 86, на аппаратах ИВЛ – 15. Свободны 227 мест. В целом под наблюдением врачей находятся 2761 человек с разными сроками окончания карантина.

- 112 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус скончались. Статистика летальности за сутки не изменилась. Что касается очагов, то на данный момент только в Пучежском доме-интернате остался один постоялец без повторного отрицательного теста. Чувствует он себя нормально, - сказал первый заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин.

Завершается карантин в хирургическом отделении Городской клинической больницы №7. В понедельник, после получения контрольных смывов, отделение начнет работать в своем обычном режиме.