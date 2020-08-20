В Костроме рабочие получили ожоги из-за взрыва газа

ЧП произошло в садоводческом товариществе Фото: СУ СКР по Костромской области

Следователи костромского СКР проводят проверку по факту травмирования двух сотрудников газовой службы. ЧП произошло на улице Ленина в садоводческом товариществе Костромы.

Вчера, 19 августа, около 13 часов сотрудники газовой службы приехали на вызов в СНТ «Лесовоз» - необходимо было проверить газораспределительный щит, так как поступило сообщение о характерном запахе.

- Произошел хлопок газа, в результате которого служебная машина газовой службы сгорела, а двое сотрудников получили ожоги лица и рук, - пояснили в пресс-службе СКР по Костромской области.

По предварительным данным, утечка произошла под землей, в месте срезки газовой трубы одного из домов товарищества в магистральную трубу. Следствие проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам этой проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.