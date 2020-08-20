Дмитрий Миронов: «Развитие инфраструктуры на селе должно решить проблему оттока жителей в города»

Дмитрий Миронов убежден, что развитие инфраструктуры на селе остановит отток людей в города. Фото: Правительство Ярославской области

Почти 500 млн рублей в 2020 году выделено на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Ярославской области. Из них более 300 млн – средства регионального бюджета, уточнил глава региона.

В рамках программы жители сел могут получить субсидию в размере 70% от стоимости квартиры или частного дома или взять сельскую ипотеку по льготной ставке от 0,1 до 3% годовых. При этом в целях повышения уровня благоустройства сельских домовладений предусмотрено предоставление льготных кредитов по ставке до 5% годовых на оснащение жилых помещений оборудованием инженерной инфраструктуры. Выделены средства на строительство газораспределительных сетей в Даниловском, Угличском и Ярославском муниципальных районах, а также поселковых дорог из расчета 14,5 млн руб. на один км. Что касается благоустройства сельских территорий, то для муниципалитетов предусмотрено выделение субсидий, покрывающих до 90% стоимости реализации проектов. Программа рассчитана на пять лет, а объем ее финансирования до 2025 года должен составить не менее 4,2 млрд руб.

- Чтобы жители сел не перебирались в поисках лучшей доли в города, нужно развивать инфраструктуру на местах: ремонтировать дороги, газифицировать населенные пункты, улучшать жилищные условия селян, благоустраивать общественные пространства. Именно по этим основным пунктам и ведется финансирование программы. Результатом таких объемных вложений должно стать повышение удовлетворенности жизнью наших сельчан. Пусть их жизнь не на виду, но они вносят большой вклад в развитие сельского хозяйства, снабжают продуктами города, их нелегкий труд заслуживает глубокого уважения и достойной оценки, которой и станет наша забота о них, – подчеркнул Дмитрий Миронов.

Руководитель регионального отделения «Российского союза сельской молодежи» Иван Демидов отметил, что программа, реализация которой началась лишь весной текущего года, уже позволила добиться заметных улучшений. Он считает, что включение области в федеральную программу позволило усилить внимание регионального руководства к развитию сельских территорий, хотя и раньше оно было высоким. Особое внимание Иван Демидов обратил на то, что сегодня в рамках госпрограммы правительство области готовится к запуску программы по возмещению сельхозтоваропроизводителям средств, потраченных на обучение сотрудников по целевым договорам.

Декан экономического факультета Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева Валерий Кошелев убежден, что если регион добьется исполнения целевых показателей госпрограммы, то закрепит людей на земле. Кошелев разделяет приоритеты госпрограммы, связанные с развитием транспортной сети и газификацией.

- Недостаточно отапливать всю Европу. Надо еще и своему народу дать возможность жить в нормальных условиях. Это касается и газа, и дорог. Но есть еще и другие проблемы, которые также нужно решать. Я имею в виду развитие социальной инфраструктуры и диверсификацию сельской экономики, то есть развитие всех остальных отраслей, кроме сельского хозяйства, – промышленности, энергетики, услуг. Это и будет залогом того, чтобы занять сельское население, чтобы оно не убегало в города, – говорит эксперт.