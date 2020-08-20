Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 августа 2020 года: что происходит у соседей?

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6810
Всего выздоровлений: 6059
Умер: 32 человека
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий
Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления
В Ярославской области, по данным оперативного штаба, 20 августа заразились COVID-19 еще 38 человек, выздоровели – 26. Число умерших, к счастью, осталось неизменным.
У наших соседей цифры на сегодняшний день такие:
- Вологодская область: заболели 3018 (+33), вылечились 2519 (+52), умерли 30,
- Московская область: заболели 66541 (+157), вылечились 50060 (+140), умерли 1157 (+2),
- Владимирская область: заболели 6042 (+25), вылечились 5326 (+22), умер 191,
- Тверская область: заболели 5149 (+26), вылечились 4036 (+12), умерли 175 (+2),
- Костромская область: заболели 3043 (+50), вылечились 2096 (+25), умерли 37,
- Ивановская область: заболели 7009 (+35), вылечились 5797 (+63), умерли 112.