Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 августа 2020 года: что происходит у соседей?

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Всего заражений: 6810

Всего выздоровлений: 6059

Умер: 32 человека

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий

Открыта продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления

В Ярославской области, по данным оперативного штаба, 20 августа заразились COVID-19 еще 38 человек, выздоровели – 26. Число умерших, к счастью, осталось неизменным.

У наших соседей цифры на сегодняшний день такие:

- Вологодская область: заболели 3018 (+33), вылечились 2519 (+52), умерли 30,

- Московская область: заболели 66541 (+157), вылечились 50060 (+140), умерли 1157 (+2),

- Владимирская область: заболели 6042 (+25), вылечились 5326 (+22), умер 191,

- Тверская область: заболели 5149 (+26), вылечились 4036 (+12), умерли 175 (+2),

- Костромская область: заболели 3043 (+50), вылечились 2096 (+25), умерли 37,

- Ивановская область: заболели 7009 (+35), вылечились 5797 (+63), умерли 112.