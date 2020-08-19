В Костроме пенсионерка 10 дней переводила деньги «сотрудникам прокуратуры

Хотела получить компенсацию за БАДы, но лишилась всех свои сбережений Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За одни сутки в полицию Костромской области обратились 17 потерпевших, которые перевели телефонным мошенникам 1,4 миллиона рублей.

Самое крупное «поступление» на счет аферистов пришло от 65-летней жительницы Буя. Несколько лет назад она купила в Интернете БАДы, и вот с ней по этому поводу вдруг связались «представители прокуратуры». Пенсионерке рассказали, что таблетки эти представляли опасность для здоровья и ей, как пострадавшей стороне, положена компенсация в 580 тысяч рублей.

- Как только потерпевшая согласилась оформить необходимые документы, с нее начали тянуть деньги: за страховку, услуги инкассации, документальное и юридическое сопровождение и так далее. В итоге за 10 дней пенсионерка перевела мошенникам 820 тысяч рублей. После того, как у нее закончились все деньги, аферисты ей звонить перестали и сами не брали трубку, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция в очередной раз напоминает костромичам, что нужно быть бдительными и не верить случайным знакомым.