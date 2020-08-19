Живодеру из Ивановской области вынесли приговор

Мужчина заживо сжег кошку в печи Фото: Полина Вачнадзе

В Палехском районном суде вынесли приговор жителю Ивановской области, который заживо сжег в печи кошку.

Преступление было совершено в начале мая этого года. Мужчина делал уборку в квартире и на кухне увидел неприятную кучку, которую оставила за собой кошка. Хозяин животного разозлился и обухом металлического колуна ударил домашнего питомца по голове, а потом еще живую кошку бросил в горящую топку котла.

Из-за жестокого обращения с животным в отношении жителя поселка было возбуждено уголовное дело.

- Суд учел ряд обстоятельств, например, состояние здоровья подсудимого, полное признание им вины, поведение во время и после совершения преступления. Кроме того, если лишить обвиняемого свободы, это негативно скажется на условиях жизни его семьи, в том числе троих несовершеннолетних детей, - пояснили в прокуратуре Ивановской области.

В итоге суд назначил живодеру наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Приговор в законную силу еще не вступил.