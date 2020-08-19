Обойдемся без дерматита. Ярославским родителям рассказали, как выбрать школьную форму

Одежда должны быть не только красивой, но и удобной. ФОТО: Роспотребнадзор по Ярославской области

До начала нового учебного года осталось около двух недель, поэтому многие родители уже озаботились выбором школьной одежды. Выбирая брюки, юбки и рубашки помните, что в этом ваш сын или дочь будет ходить по несколько часов в день, поэтому одежда должны быть не только красивой и удобной, но и сшита из правильного материала.

Не хотите частых встреч с дерматологом из-за «вдруг» возникшего дерматита – выбирайте, одежду из смесовых тканей с небольшим содержанием синтетики. Чистая синтетика, хоть она в чем-то и очень удобна, для школьников не подойдет.

Специалисты Роспотребнадзора по Ярославской области советуют обращать внимания на следующие важные моменты:

- ярлычок на одежде: как уже говорили, изучите состав материалы. Предпочтение лучше отдать смесовым тканям с преобладающим содержанием натуральных тканей;

- символы, обозначающие правила ухода за одеждой: если указана химчистка, лучше отказаться от такой формы, так как химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника;

- для весны и осени лучше всего подходит хлопок и лен, для зимы – шерсть и кашемир. Синтетика же не дает коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, ребенок начинает потеть, что может привести к переохлаждению и простуде. Синтетика притягивает к себе пыль и различные микроорганизмы, а это чревато аллергией, сыпью. Но полностью отказываться от синтетики не стоит: в небольших количествах она «держит» форму, увеличивает срок службы ткани и упрощает уход за ней;

- понюхайте одежду – не должно быть резких, химических запахов. Если одежда пахнет неприятно, скорее всего, при ее окраске использовались вредные вещества.

Важный момент, которым родители иногда пренебрегают: школьнику в форме должно быть удобно. Правильно подбирайте размер, пусть при примерке ребенок или подросток походит в новой одежде, посидит. Тесные брюки или слишком узкая юбка могут привести к болям в животе, а маленькие сарафаны или рубашки – нарушить дыхание. Подберите несколько предметов одежды, чтобы в течение недели ее можно было менять. И, конечно, прислушивайтесь к тому, что говорят вам сын или дочь – не стоит покупать вещь, которая им категорически не нравится.