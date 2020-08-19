Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 августа 2020 года: открывают продажу билетов на концерты

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6772
Всего выздоровлений: 6033
Умер: 32 человека
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий
В Ярославской области с 20 августа начнется продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления. Проводить их можно будет с 10 сентября. Установлен ряд ограничений: заполняемость зала не должна быть выше 50%, зрители будут рассажены через место друг от друга.
Однако губернатор области Дмитрий Миронов уточнил, что творческая жизнь в регионе возобновится лишь в том случае, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится. В противном случае запрет снова начнет действовать.
По данным на 19 августа, в регионе от COVID-19 вылечились 34 человека, заболели 40. Госпитализировано 282 пациента, на изоляции находятся 1445 ярославцев, на карантине – 1513.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3310;
Рыбинск – 969;
Ростовский МР - 346;
Ярославский МР - 330;
Тутаевский МР - 325;
Переславский городской округ - 289;
Гаврилов-Ямский МР – 243;
Рыбинский МР - 198;
Борисоглебский МР - 149;
Некрасовский МР - 138;
Угличский МР - 132;
Большесельский МР - 89;
Пошехонский МР - 77;
Даниловский МР - 60;
Некоузский МР – 57;
Мышкинский МР - 20;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР – 14;
Любимский МР – 8.