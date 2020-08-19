Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 августа 2020 года: открывают продажу билетов на концерты

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6772

Всего выздоровлений: 6033

Умер: 32 человека

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий

В Ярославской области с 20 августа начнется продажа билетов на концерты, театральные и цирковые представления. Проводить их можно будет с 10 сентября. Установлен ряд ограничений: заполняемость зала не должна быть выше 50%, зрители будут рассажены через место друг от друга.

Однако губернатор области Дмитрий Миронов уточнил, что творческая жизнь в регионе возобновится лишь в том случае, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится. В противном случае запрет снова начнет действовать.

По данным на 19 августа, в регионе от COVID-19 вылечились 34 человека, заболели 40. Госпитализировано 282 пациента, на изоляции находятся 1445 ярославцев, на карантине – 1513.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3310;

Рыбинск – 969;

Ростовский МР - 346;

Ярославский МР - 330;

Тутаевский МР - 325;

Переславский городской округ - 289;

Гаврилов-Ямский МР – 243;

Рыбинский МР - 198;

Борисоглебский МР - 149;

Некрасовский МР - 138;

Угличский МР - 132;

Большесельский МР - 89;

Пошехонский МР - 77;

Даниловский МР - 60;

Некоузский МР – 57;

Мышкинский МР - 20;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР – 14;

Любимский МР – 8.