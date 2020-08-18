Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 августа 2020 года: выздоровел 51 человек

Заболели 37 человек, выздоровел - 51. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6732
Всего выздоровлений: 5999
Умер: 32 человека
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Еще 51 житель Ярославской области вылечился от коронавируса. Число выздоровевших с начала пандемии достигло 5999 человек.
За сутки диагноз COVID-19 поставили 37 ярославцам. Всего заболевших - 6732.
В настоящее время на лечении в больницах находятся 303 пациента: 87 из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 216 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 1256 человек, на карантине после контакта с заразившимися - 1509.
Статистика распространения коронавируса по региону такова:
Ярославль - 3286;
Рыбинск - 962;
Ростовский МР - 346;
Ярославский МР - 330;
Тутаевский МР - 320;
Переславский городской округ - 287;
Гаврилов-Ямский МР - 243;
Рыбинский МР - 197;
Борисоглебский МР - 149;
Некрасовский МР - 137;
Угличский МР - 132;
Большесельский МР - 89;
Пошехонский МР - 77;
Даниловский МР - 60;
Некоузский МР - 57;
Мышкинский МР - 20;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР - 14;
Любимский МР - 8.
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области