Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 августа 2020 года: выздоровел 51 человек

Заболели 37 человек, выздоровел - 51. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6732

Всего выздоровлений: 5999

Умер: 32 человека

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Еще 51 житель Ярославской области вылечился от коронавируса. Число выздоровевших с начала пандемии достигло 5999 человек.

За сутки диагноз COVID-19 поставили 37 ярославцам. Всего заболевших - 6732.

В настоящее время на лечении в больницах находятся 303 пациента: 87 из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 216 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 1256 человек, на карантине после контакта с заразившимися - 1509.

Статистика распространения коронавируса по региону такова:

Ярославль - 3286;

Рыбинск - 962;

Ростовский МР - 346;

Ярославский МР - 330;

Тутаевский МР - 320;

Переславский городской округ - 287;

Гаврилов-Ямский МР - 243;

Рыбинский МР - 197;

Борисоглебский МР - 149;

Некрасовский МР - 137;

Угличский МР - 132;

Большесельский МР - 89;

Пошехонский МР - 77;

Даниловский МР - 60;

Некоузский МР - 57;

Мышкинский МР - 20;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР - 14;

Любимский МР - 8.