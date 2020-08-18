«Я не багаж»: в ярославском аэропорту кот сбежал из самолета

При погрузке кот якобы сломал клетку и убежал Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ярославском аэропорту Туношна из самолета сбежал кот. Двухгодовалый Кузя не пожелал путешествовать в багажном отделении.

Инцидент произошел вчера, 17 августа, около 14:30. Кот вместе с хозяевами должен был лететь в Санкт-Петербург. Однако в салон животное не пустили. Владелице сообщили, что клетка не проходит по габаритам и питомца необходимо сдать в багаж. Женщина видела, как клетку с котом грузили в багажное отделение. Однако при погрузке, как потом рассказали хозяйке Кузи сотрудники аэропорта, кот якобы сломал клетку и убежал.

Хозяева остались искать питомца на территории аэропорта. К сожалению, на данный момент поиски успехом не увенчались. Кот, по словам владелицы, мог убежать в частный сектор. Через социальные сети женщина обратились к местным жителям с просьбой сообщить, если кто-то увидит пропавшее животное. Хозяева очень переживают за судьбу любимца и надеются, что Кузя обязательно найдется.

За комментарием по поводу произошедшего КП-Ярославль обратилась в аэропорт Туношна. В пресс-службе сообщили, что информация будет сегодня, 18 августа, после 15 часов.