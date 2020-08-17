Дмитрий Миронов: «С нового учебного года для учеников начальной школы в регионе будет организовано бесплатное горячее питание»

Бесплатные школьные завтраки сделают процесс обучения детей более комфортным. Фото: Правительство Ярославской области

В новом учебном году за парты сядут более 58 тысяч учеников начальной школы. Около 48 тысяч будут учиться в первую смену, около 10 тысяч – во вторую.

– В рамках поручения Президента России Владимира Путина внес в областную Думу законопроект об изменении Социального кодекса Ярославской области. С нового учебного года для учеников начальной школы в регионе будет организовано бесплатное горячее питание, – отметил Дмитрий Миронов. – Мы, так же как и другие регионы, получим федеральную субсидию на организацию питания для школьников. Размер субсидии составит 171 миллион рублей. Еще более 70 миллионов рублей мы выделим из областного бюджета. Уверен, что решение этого вопроса сделает процесс обучения комфортнее для детей.

Проект областного закона «О внесении изменений в закон Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области» предусматривает предоставление бесплатных завтраков учащимся первой смены и обедов – учащимся второй. Кроме того, сохраняются льготы для ряда категорий учащихся, которые имеют право на двукратное бесплатное питание.

Изменения в кодекс будут рассмотрены 18 августа на заседании Ярославской областной Думы.

В летний период в соответствии с указом губернатора был проведен перечень подготовительных мероприятий к организации в школах качественного горячего питания, по результатам получено положительное заключение Роспотребнадзора.