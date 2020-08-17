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Жертвам нет и 12-и. В Иванове взят под стражу обвиняемый в преступлениях против половой неприкосновенности

По делу проходят пять девочек-потерпевших
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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По делу проходят пять потерпевших

По делу проходят пять потерпевших

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иванове Октябрьский районный суд взял под стражу 26-летнего гражданина Азербайджана. Мужчина обвиняется в пяти преступлениях против половой неприкосновенности. Все потерпевшие – несовершеннолетние девочки, самой старшей нет еще и 12 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

- В следственном изоляторе обвиняемый пробудет до 13 октября, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

криминал

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