Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 17 августа 2020 года: 40 заболевших, 3 вылечившихся

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6695

Всего выздоровлений: 5848

Умер: 32 человека

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области, по данным на 17 августа, еще 40 человек подхватили COVID-19. Вылечились за сутки всего трое.

Статистика заболевших вот уже месяц держится примерно на одном уровне – 37-42 заразившихся в день. В то время как данные по вылечившимся кране разнородны: в один день может быть массовая выписка в 96 человек, как это было 7 августа, а потом резкое снижение.

Госпитализировано сейчас 306 пациентов: 83 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 223 – с типичной ее клиникой. На обязательной изоляции – 1112 человек, на карантине – 1486.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3260;

Рыбинск – 961;

Ростовский МР - 346;

Ярославский МР - 330;

Тутаевский МР - 314;

Переславский городской округ - 287;

Гаврилов-Ямский МР – 243;

Рыбинский МР - 193;

Борисоглебский МР - 149;

Некрасовский МР - 137;

Угличский МР - 132;

Большесельский МР - 89;

Пошехонский МР - 77;

Даниловский МР - 60;

Некоузский МР – 57;

Мышкинский МР - 20;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР – 14;

Любимский МР - 8.