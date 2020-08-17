Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 17 августа 2020 года: 40 заболевших, 3 вылечившихся

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6695
Всего выздоровлений: 5848
Умер: 32 человека
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области, по данным на 17 августа, еще 40 человек подхватили COVID-19. Вылечились за сутки всего трое.
Статистика заболевших вот уже месяц держится примерно на одном уровне – 37-42 заразившихся в день. В то время как данные по вылечившимся кране разнородны: в один день может быть массовая выписка в 96 человек, как это было 7 августа, а потом резкое снижение.
Госпитализировано сейчас 306 пациентов: 83 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 223 – с типичной ее клиникой. На обязательной изоляции – 1112 человек, на карантине – 1486.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3260;
Рыбинск – 961;
Ростовский МР - 346;
Ярославский МР - 330;
Тутаевский МР - 314;
Переславский городской округ - 287;
Гаврилов-Ямский МР – 243;
Рыбинский МР - 193;
Борисоглебский МР - 149;
Некрасовский МР - 137;
Угличский МР - 132;
Большесельский МР - 89;
Пошехонский МР - 77;
Даниловский МР - 60;
Некоузский МР – 57;
Мышкинский МР - 20;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР – 14;
Любимский МР - 8.