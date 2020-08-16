Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 августа 2020 года: COVID-19 заболели еще 39 человек

Заболели 39 человек, выздоровели лишь трое. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6655

Всего выздоровлений: 5945

Умер: 32 человека

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

COVID-19 заболели еще 39 жителей Ярославской области. Количество заразившихся с начала пандемии достигло 6655 человек.

За сутки выписали всего троих ярославцев. Всего вылечились от коронавируса 5945 человек.

Информация будет дополняться.