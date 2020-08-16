Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 августа 2020 года: COVID-19 заболели еще 39 человек

Заболели 39 человек, выздоровели лишь трое. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6655
Всего выздоровлений: 5945
Умер: 32 человека
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
COVID-19 заболели еще 39 жителей Ярославской области. Количество заразившихся с начала пандемии достигло 6655 человек.
За сутки выписали всего троих ярославцев. Всего вылечились от коронавируса 5945 человек.
Информация будет дополняться.